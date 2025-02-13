ウクライナ南部ザポリージャ州でロシア軍を攻撃する国家警察の砲撃要員/Reuters（ＣＮＮ）トランプ米大統領は１２日に行ったロシアのプーチン大統領との電話会談後、プーチン氏はウクライナ戦争の終結を望んでいると述べ、「そう遠くない将来」に停戦が成立するだろうとの認識を示した。トランプ氏は大統領執務室でメディアの取材に応じた際、プーチン氏に言及。プーチン氏は戦争終結を望んでいるとの見方を示し、「戦争を終わらせ