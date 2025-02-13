男性デュオ「コブクロ」が4月12日に開催される2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）の開会式に出演することが決定した。コブクロは同万博のアンバサダーであり、オフィシャルテーマソング「この地球（ほし）の続きを」を歌っている。荒川静香氏、大阪・関西万博で復興PRアンバサダーに就任！被災地への思いを語る開会式は、大阪・関西万博の開会を飾る式典となり、本式典では、大阪・関西万博の開会を宣言する。人々のつながり