SNSのサブアカウントで“イ・ミンホ愛”を炸裂させているガールズグループ2NE1のパク・ボムに、関係者は困惑している様子だ。【写真】11kgダイエット成功！パク・ボム劇的ビフォーアフター2月13日、パク・ボムの最側近である所属芸能事務所の代表は、本サイト提携メディア『OSEN』に「SNSはアーティストの個人的なプライバシー空間であるため、詳しい確認が難しい」と伝えた。また、「ただし、以前のハプニングで把握したところに