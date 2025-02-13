2025Ç¯1·î19Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ¸½ÃÏ¤Ç¤Î±Ä¶È¤ò½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤¿ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¡ÖÌÜ¹õ¼¯ÌÄ´Û¡×¤¬2·î12Æü¡¢X¤òÄÌ¤¸¤Æ±Ä¶È¤Î°ì»þºÆ³«¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡ÖÊÆÊÆCLUB¡×¤ä¡ÖX JAPAN¡×¡¢¡ÖLUNA SEA¡×¡ÖGLAY¡×¤âÌÜ¹õ¼¯ÌÄ´Û¤Ï¡¢1980Ç¯¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿Ï·ÊÞ¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹ ¤À¡£¡ÖÊÆÊÆCLUB¡×¤ä¡ÖX JAPAN¡×¡¢¡ÖLUNA SEA¡×¡ÖGLAY¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¿Íµ¤¥Ð¥ó¥É¤é¤¬¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¥Ð¥ó¥É¤Î¡Ö¸¶ÅÀ¡×¤È¸ì¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¡Ö