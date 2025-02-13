(C)円谷プロ NHKは、2月12日に発表した2025年度番組改定のなかで、4K HDRリマスターした「空想特撮シリーズ(ウルトラQ／ウルトラマン／ウルトラセブン)」を、BSプレミアム4Kにて、金曜日18時35分～19時30分に放送すると明らかにした。なお、具体的な放送開始日は明かされていない。 カネゴンやガラモンなどの人気怪獣が登場する「ウルトラQ」、宇宙から来た巨大ヒーローが活躍する「ウルトラ