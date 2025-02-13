【ソウル聯合ニュース】韓国の憲法裁判所は１３日、尹錫悦（ユン・ソクヨル）大統領の罷免の是非を判断する弾劾審判の第８回弁論を開いた。尹大統領側は憲法裁の裁判進行に抗議し、韓悳洙（ハン・ドクス）首相を証人として呼ぶよう改めて申請した。尹大統領弁護団の尹甲根（ユン・ガプグン）弁護士は弁論で、「現在、憲法裁は法律規定に違反して裁判を進行している」として、「違法で不公正な審理を続けている」と主張した。その