防衛戦に向けて調整するWBCバンタム級王者の中谷潤人＝相模原市世界ボクシング評議会（WBC）バンタム級王者の中谷潤人（M・T）が13日、相模原市内の所属ジムで3度目の防衛戦（24日・有明アリーナ）に向けた練習を公開し「練習で突き詰めて濃縮させたものを、あとは爆発させるだけ」とKO勝利に自信を示した。サンドバッグ打ちでは軽快に左ストレートを放ち、順調な調整をうかがわせた。27歳の中谷は29戦全勝（22KO）。28戦全勝