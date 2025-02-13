声優の早見沙織が自身のXを更新。ももいろクローバーZのイベントにゲスト出演したことを報告した。左から佐々木彩夏、百田夏菜子、早見沙織、玉井詩織、高城れに(早見沙織公式Ｘ＠@hayami_officialより)早見は「#バレイベ2025 ありがとうございました！」とし、9日に神奈川県・横浜アリーナで開催された「ももいろクローバーZ ももクロくらぶxoxo〜バレンタイン DE NIGHT だぁ〜Z！2025」表公演にゲスト出演したことを報告。続