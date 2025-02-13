◆ソフトバンク春季キャンプ（13日、筑後）ソフトバンクの小久保裕紀監督（53）は15日から始まる紅白戦で、育成4年目の藤野恵音（けいお）内野手（21）と、同3年目の山下恭吾内野手（20）をB組（２軍）からA組（１軍）に参加させることを明らかにした。この日、福岡県筑後市のファーム施設で行われているC組キャンプを視察した小久保監督は「Bから2人を借ります。野手は二遊間が3人しかいないので、藤野と山下を2日間派遣し