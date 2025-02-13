¼Â²È¤Î¥ê¥Ó¥ó¥°¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥À¥¤¥Ê¡¼¤Ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Þ¥Æ¥ó¥í¥¦¡×¤Î¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¤¬X¤ò¹¹¿·¡£¿·ÃÛ¤µ¤ì¤¿¼Â²È¤Î¥ê¥Ó¥ó¥°¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¥¢¥á¥ê¥«¥ó¤À¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥À¥¤¥Ê¡¼¤ò»×¤ï¤»¤ë¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥ê¥Ó¥ó¥°¡ÊX@hsa199029¤è¤ê¡Ë¼Â²È¤Î¥ê¥Ó¥ó¥°¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¤Ï¡ÖÊì¤«¤é¿·µï¤¬´°À®¤·¤¿¤«¤é¡¢¤ª¤¤¤Ç¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Í¤¨¥ê¥Ó¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¡Ä ¤ª¤ì¤³¤ì¤«¤é¤³¤³¤¬¼Â²È¤Ê¤Î¤«¡Ä¡×¤È¡¢ÍÍÊÑ