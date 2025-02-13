人気グループ・Ｎｕｍｂｅｒ＿ｉの平野紫耀（２８）が１３日、都内で新「イヴ・サンローラン・ボーテアンバサダー」発表とウェブＣＭ披露会見に登壇した。これまで同ブランドのアジアアンバサダーを務めていたが、ボーテアンバサダーに躍進した。「とにかくうれしい。魅力をさらに広めていきたい」と意気込んだ。１４日発売のスプリングコレクション「ＩＬＯＶＥＹＯＵＳＯ」を使った新ＣＭにも登場する。撮影につい