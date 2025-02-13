Balazs Koranyi[ザグレブ １３日 ロイター] - 欧州中央銀行（ＥＣＢ）理事会メンバーのブイチッチ・クロアチア中銀総裁は、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が利下げペースを緩めたとしても、ＥＣＢは今年さらに３回の利下げが可能との見方を示した。その上で、政策緩和は基調インフレの急速な低下を前提としていると述べた。ＥＣＢは先月、主要政策金利の０．２５％引き下げを決定した。利下げは昨年６月以降で５回目。インフレ低