サンウェルズはストップ高カイ気配。１２日取引終了後、２５年３月期連結業績予想について売上高を２８８億７００万円から２６７億４１００万円（前期比３３．０％増）へ、最終損益を２６億２７００万円の黒字から６億４５００万円の赤字（前期７億７９００万円の黒字）へ下方修正すると発表した。 診療報酬の不正請求問題を巡る特別調査委員会の調査結果を踏まえ、診療報酬返還に伴う負債を計上するとともに１月から再発防