Image: THE NORTH FACE 動きやすさ、走りやすさなど、考えられたプロダクトデザインと、あらゆる環境に対応できる機能性を備えた素材を使用したアイテム。あのトレイルランニングに特化したプロジェクトのサードシーズンが、ついに発表されました。機能性プロダクツとデザインの融合 Image: THE NORTH FACE 今