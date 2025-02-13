■30歳誕生日＆デビュー15周年を迎えた川栄李奈「いつも応援してくださる皆様にたくさん良い報告ができるよう頑張りたいと思います」 【画像】ショートパンツ姿の川栄李奈／レイヤーカットが新鮮な川栄李奈／韓国ヘアメイクで輪郭まで“韓国美人”に変貌した川栄李奈 川栄李奈が自身のInstagramを更新。ハツラツとしたショートパンツ姿で、30歳の誕生日を迎えたことを報告した。 2月12日、川栄は「30歳