【その他の画像・動画を元記事で見る】 ■「一ヵ所だけじゃなく数回泣きました」（FANTASTICS中島颯太） 主題歌・エンディングテーマを務めるFANTASTICSが映画『僕らは人生で一回だけ魔法が使える』を鑑賞。貴重な感想コメント動画が到着した。 鈴木おさむが原作・脚本を務め、主演、八木勇征、共演、井上祐貴、櫻井海音、椿 泰我（IMP.）で贈る映画『僕らは人生で一回だけ魔法が使える』が、2月21日より、TOHOシネマズ日