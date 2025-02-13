医師免許を持たないのに、看護師に指示して点滴注射をさせたとして、兵庫県警は１３日、美容関連の事業所（神戸市中央区）の経営者（４８）と娘（２３）の両容疑者を医師法違反（無資格医業）容疑で逮捕した。捜査関係者への取材でわかった。捜査関係者によると、両容疑者は２０２３年１０月〜２４年５月頃、医師免許がないのに看護師に指示し、美容目的で医療行為にあたる点滴注射を客６人にさせた疑い。現時点で健康被害は確