ホンダと日産自動車はきょう１３日、経営統合協議の撤回を決定する。一方、昨年８月までに覚書を結んだ電気自動車（ＥＶ）分野などでの協業の検討は続ける方針だ。だが、両社は、ホンダが提示した日産の完全子会社化案を巡って溝が生じており、資本関係を伴わない協業でどれだけ成果を生み出せるかは見通せない。両社は１３日に取締役会を開き、昨年１２月に締結した経営統合検討に向けた基本合意書の撤回を正式に決める。午後