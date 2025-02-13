MODEとキヤノンマーケティングジャパン(キヤノンMJ）およびセーフィーの3社は2月12日、キヤノンMJとセーフィーが総額約8億円のMODEの第3社割り当ての一部に応じる形で資本提携（出資額は非公開）し、業務提携を行うと発表した。これにより、3社は映像データとセンサー データのリアルタイム統合により、生成AIを利用しながら現場の課題解決を実現する次世代ソリューションを提供する。提携内容（出典：MODE）3社は、高齢化と少子化