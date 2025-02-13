長野市のＪＲ長野駅前で１月、男女３人が刃物で刺されて死傷した事件で、長野県警が女性への殺人未遂容疑で逮捕した同市西尾張部、無職矢口雄資（ゆうすけ）容疑者（４６）について、１５日にも男性への殺人未遂容疑で再逮捕する方針を固めたことが、捜査関係者への取材でわかった。矢口容疑者は調べに対し黙秘を続けており、県警が動機などの解明を進めている。捜査関係者によると、矢口容疑者は１月２２日午後８時頃、長野駅