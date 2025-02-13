Caroline Valetkevitch［ニューヨーク１２日ロイター］ - ＬＳＥＧによると、２０２４年第４・四半期のＳ＆Ｐ５００種企業の増益率は２１年末以来の高水準となる見込みだ。通信サービスや金融などで業績が予想を大幅に上回ったことが奏功した。１２日時点でＳ＆Ｐ５００種採用企業の約７０％が決算を発表し、第４・四半期利益は前年比１５．１％増と見込まれている。１月初めの９．６％増を上回る水準。ＬＳＥＧデータ＆ア