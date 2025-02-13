叶 匠寿庵は、日本空港ビルデングとのコラボレーション商品である、ふわもち食感のどら焼き生地でつぶ餡を包んだ土産菓子「羽雲」を2017年から販売中。第2弾の“栗”とともに多くの方が購入。その第3弾となる「羽雲(プレミアムチーズ)」を、2025年2月20日(木)の羽田空港第1ターミナル2階マーケットプレイス「HANEDA STAR ＆ LUXE」のオープンに合わせ、羽田空港限定で発売します。 叶 匠寿庵「羽雲(プレミアムチーズ)」 