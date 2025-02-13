ピクセラは、「Re・De（リデ）」の同社開発製品第一弾で、応援購入サービス「Makuake」で応援金額が2,300万円を超えたファッション性と機能性を両立した次世代スマートリング「Re・De Ring（リデリング）」を韓国のクラウドファンディングプラットフォーム「Wadiz」で2025年2月13日(木)より販売中です。 Re・De「Re・De Ring」 ピクセラは、「Re・De（リデ）」の同社開発製品第一弾で、応援購入サービス「Makuake」で応