人気モデルの平子理沙さん（53）が2025年2月11日、米在住の母で日本におけるネイルアートの先駆者・禧代子（きよこ）さん（85）の近影をインスタグラムで公開し、「おしゃれで美人」などと反響を呼んでいる。「長生きして、元気でいてよー」公開されたのは、ピンク色のボブヘアで大きなサングラスをかけた禧代子さんの写真だ。華やかなアクセサリーを身に着けて微笑んでいる。理沙さんは投稿文で、11日に誕生日を迎えた母を祝った