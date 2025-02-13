「ホーム・アローン」などで知られる俳優のマコーレー・カルキンと、女優のブレンダ・ソングは子役時代の「トラウマ」で意気投合したのだという。２０００年代に放送されたディズニーチャンネルのドラマ「スイート・ライフ」のロンドン・ティプトン役で人気を得たブレンダは、「ホーム・アローン」で世界的な子役スターとなったマコーレーと２０１７年に出会