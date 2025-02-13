3月1日開催の『第40回 マイナビ TGC 2025 SPRING/SUMMER』（国立代々木競技場第一体育館）のメインアーティストとして、ガールズグループのME:IとボーイズグループのWATWINGが出演することが決定した。【画像】山崎天、中条あやみら『TGC 2025 SPRING/SUMMER』豪華出演者たち昨年4月にデビューしたME:Iは、1年目にして大みそかの『第75回NHK紅白歌合戦』へ初出場しトップバッターを務めたほか、『第66回 輝く!レコード大賞』の