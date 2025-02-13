2025年2月7日、フィリピンのマニラ首都圏で記者会見するサラ・ドゥテルテ副大統領（写真・ 2025 Bloomberg Finance LP）フィリピンのサラ・ドゥテルテ副大統領が2025年2月5日、下院により弾劾訴追された。上院の弾劾裁判で3分の2の議員が賛成すれば失職する。サラ氏は2月7日、「法的に対応する準備はできている」「神よ、フィリピンを守りたまえ」とファイティングポーズを崩さなかった。さらにフィリピン国家捜査局は2月12日、サ