ユニクロ(UNIQLO)は、フランス発コントワー・デ・コトニエ(COMPTOIR DES COTONNIERS)とのコラボレーションによる2025年春夏ウィメンズウェアを、2025年3月7日(金)より発売する。“さらりと心地よい”25年春夏ウィメンズウェア高品質な天然素材にこだわり、シンプルでありながらパリならではの洗練されたデザインが魅力のコントワー・デ・コトニエ。ユニクロと迎える2025年春夏は、「カジュアル エッセンシャル」をテーマに、天然素