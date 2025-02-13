パナソニックは2月12日、「家事観と効率化に関する意識調査」の結果を発表した。調査は2024年11月16日〜17日、週1回以上家事をする15歳〜69歳の男女1,200名(性年代均等割付)を対象にインターネットで行われた。家事は苦労してこそ価値があるはじめに、「家事が好きかどうか」を聞いたところ、半数以上(56.3%)が「家事が嫌い(どちらかと言えば、を含む)」と回答。また、家事に対する価値観について、「自分でできる家事は家電や新し