Number_iの平野紫耀が13日、都内で行われた新「イヴ・サンローラン・ボーテ アンバサダー」発表＆WEBCM披露会に出席した。平野紫耀同ブランドのアジア アンバサダーを務めてきた平野が、新「イヴ・サンローラン・ボーテ アンバサダー」に就任。ブランドの顔として、世界中で活躍するYSLアンバサダーと並び、様々なグローバルな活動を行っていく。イヴ・サンローラン・ボーテ 事業部長のジャロン・チャン氏からハート形の花束を贈ら