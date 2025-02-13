【モデルプレス＝2025/02/13】お笑いコンビ・ブラックマヨネーズの小杉竜一が、12日放送のフジテレビ系「ホンマでっか！？TV」（よる9時〜）に出演。過去に空き巣被害に遭っていたことを告白した。【写真】ブラマヨ小杉「B’z稲葉浩志パロディMV」が突如上映◆小杉竜一、空き巣に盗まれたものを告白この日の番組では「失敗しない住宅選び2025」と題して、住宅選びのポイントを専門家たちがアドバイス。その中で、防犯対策の専門家