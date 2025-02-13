【モデルプレス＝2025/02/13】フリーアナウンサーの森香澄が12日、自身のTikTokを更新。新しいヘアスタイルを披露した。【写真】森香澄、イメチェンで雰囲気一変◆森香澄、イメチェン二反響森は「お仕事の関係でちょっと暗くしました」とし、明るめのブラウンヘアからトーンダウンし暗めの髪色にイメージチェンジした姿を公開。動画では、音楽に合わせ、指ハートやルダハート（※手で作ったハートで自身の顔を挟むポーズ）などの可