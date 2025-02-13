ゼンショーホールディングスのココスジャパンが展開する「ココス」は2月27日から、菜の花を使用したパスタとオムレツを販売する「今月のグルメ〜3月〜」を開始する。ココス 「今月のグルメ〜3月〜」【関連記事】バーガーキング「グレートキング･イエティ ザ･ワンパウンダー」2025年も発売、ゴーダチーズ6枚にホワイトチーズソース、総カロリー1,692kcalのモンスター級チーズバーガー「今月のグルメ〜3月〜」では、旬の菜の花を使っ