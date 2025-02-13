JRÅì³¤¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¤Ï2·î13Æü¸áÁ°9»þ48Ê¬º¢¡¢¿·²£ÉÍ±Ø～ÉÊÀî±Ø´Ö¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾å¤ê¤Î¡Ö¤Î¤¾¤ß74¹æ¡×¤Î±¿Å¾»Î¤¬¡¢ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èËÌÉÊÀî¤Ç²ÍÀþ¤ËÈôÍèÊª¤¬ÉÕÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¡¢¿·²£ÉÍ±Ø～ÉÊÀî±Ø´Ö¤Î¾å¤ê¤Ç±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£ ¤½¤Î¸å¡¢°ÂÁ´³ÎÇ§¤Î¤¿¤á¸áÁ°10»þ4Ê¬¤«¤é¿·²£ÉÍ±Ø～Åìµþ±Ø´Ö¤Î¾å²¼¤Ç±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ÂÁ´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ10»þ14Ê¬¤Ë±¿Å¾¤òºÆ³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¤³¤Î¤¿¤á¡¢¾å²¼