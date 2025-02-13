「ワーナーブラザーススタジオツアー東京メイキング・オブ・ハリーポッター」＝東京都練馬区/Warner Bros. Studio Tour Tokyo（ＣＮＮ）米ワーナー・ブラザース・ディスカバリーは１２日、中国・上海に映画「ハリー・ポッター」の世界を再現した「ハリー・ポッター・スタジオ・ツアー」を建設する計画を発表した。ワーナーと組む錦江国際集団もウィーチャット（微信）の公式アカウントで同時発表した。ハリー・ポッター・スタ