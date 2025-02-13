昨年４月６日の阪神開催のレース中に落馬し、同１０日に逝去した藤岡康太さんを追悼する植樹式が２月１３日、阪神競馬場で行われた。日本騎手クラブ会長の武豊騎手、兄の佑介騎手、父の健一調教師、ほか１２人の騎手ら多くの関係者が出席した。佑介騎手は「再来週から阪神がリニューアル。たくさんのお客様に来ていただいて、石碑と桜の木を見て、康太のことを思い出して感じてほしいです」とファンに呼びかけ。「この１１か月