日本時間午後１０時半に１月の米生産者物価指数が発表される。総合の大方の予想は前年比３．３％上昇、コアの大方の予想も同３．３％上昇となっており、総合の前年比の伸びが前月の３．３％上昇から横ばいとなる一方、コアの前年比の伸びが前月の３．５％上昇から鈍化するとみられている。前日に１月の米消費者物価指数が発表されており、予想を上回っていた。１月の米生産者物価指数も同様の結果になれば、米連邦準備理事会（Ｆ