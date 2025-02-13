2月13日（現地時間12日）、八村塁所属のロサンゼルス・レイカーズが敵地のデルタ・センターでユタ・ジャズと対戦した。 6連勝中のレイカーズはルカ・ドンチッチ、オースティン・リーブス、レブロン・ジェームズ、八村、ジャクソン・ヘイズが先発に名を連ねた。 ヘイズがダンクでチーム最初の得点を挙げると、八村がドンチッチの華麗なアシストから3ポイントシュート