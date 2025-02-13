安藤・間が後場上げ幅を拡大し約１年ぶりに昨年来高値を更新してきた。午後２時ごろ、２５年３月期の連結業績予想について、売上高を４０６２億円から４１７１億円（前期比５．８％増）へ、営業利益を２２９億円から２７０億円（同４５．２％増）へ、純利益を１５２億円から２１３億円（同５３．５％増）へ上方修正し、あわせて期末配当予想を３０円から４０円（年７０円）へ引き上げたことが好感されている。 手持ち工事が