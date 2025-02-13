David Shepardson[ワシントン １２日 ロイター] - 米上院共和党のデブ・フィッシャー議員らを中心とするグループが１２日、電気自動車（ＥＶ）の新車購入者に最大７５００ドルの税額控除を適用する制度の廃止などを盛り込んだ２つの法案を提出した。共同提出者には同党のジョン・スーン上院院内総務らも名を連ねている。１つ目の法案によると、新車ＥＶ購入に伴う７５００ドルのほか、中古ＥＶ購入向けの４０００ドルの控除枠