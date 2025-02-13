光州事件を市井の人々の視点で描く韓国映画『1980』が、邦題『1980 僕たちの光州事件』として、4月4日より全国公開されることが決定。あわせてポスタービジュアルが解禁された。【写真】市民と警察が入り乱れる街中で、何かを訴えかえるような家族の姿が印象的『1980 僕たちの光州事件』ポスタービジュアル『KCIA 南山の部長たち』では長年独裁者の座に君臨したパク・チョンヒ大統領の暗殺事件を、『ソウルの春』ではその直