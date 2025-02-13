Aぇ! groupが、2月20日発売の雑誌「Myojo」（集英社）4月号の表紙に登場。通常版とちっこい版、2パターンの表紙と裏表紙を飾り、雰囲気が違う衣装でメンバー5人の魅力が打ち出されている。【写真】スポーツアイテムをミックスしたカジュアルな衣装で撮影！Aぇ! groupが登場する「Myojo」4月号ちっこい版表紙結成6周年の記念日である2月18日に初のアルバム『D.N.A』をリリースし、同作をを引っ提げ、2月28日の大阪城ホール公