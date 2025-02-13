“ヒロアカ”ことの『僕のヒーローアカデミア』の公式スピンオフシリーズのテレビアニメ『ヴィジランテ ‐僕のヒーローアカデミア ILLEGALS‐』より、メインキャラクターである灰廻航一・ポップ☆ステップ・ナックルダスターのキャラPVが公開された。【動画】主人公・灰廻航一、自称アイドルの少女・ポップ☆ステップ、コーイチの押しかけ師匠・ナックルダスターのキャラPV『ヴィジランテ』は、脚本・古橋秀之、作画・別天荒人