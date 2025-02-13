ＪＲＡは２月１３日、カタールのアルライヤン競馬場で１５日に行われる「アミールスウォード・フェスティバル」に、エコロジーク（牡３歳、栗東・森秀行厩舎、父トワリングキャンディ）、サトノグランツ（牡５歳、栗東・友道康夫厩舎、父サトノダイヤモンド）の２頭のＪＲＡ所属馬が出走すると発表した。３Ｒドゥハーンスプリント（芝１２００メートル＝９頭立て）に出走するエコロジークの鞍上は団野大成騎手＝栗東・斉藤崇史