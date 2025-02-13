昨年４月６日の阪神開催のレース中に落馬し、同１０日に逝去した藤岡康太さんを追悼する植樹式が２月１３日、阪神競馬場で行われた。日本騎手クラブ会長の武豊騎手、兄の佑介騎手、父の健一調教師、ほか１２人の騎手ら多くの関係者が出席した。武豊騎手は「本日はＪＲＡ様、そして阪神競馬場、多くの方々のご協力をいただき、ここに藤岡康太くんの石碑、そして桜を植樹していただきました。本当にありがとうございます」とあい