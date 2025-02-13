イミニ免疫薬粧が開発・販売をする、LPS※1化粧品ブランド『imini』は、「ヘアメイク職人 化け子」としても活動する人気のヘアメイクアーティスト 岸 順子さんと共同開発した「イミニ リペアリキッドチーク」を2025年3月18日(火)に発売します。 imini「イミニ リペアリキッドチーク」  価格：3,630円(税込)色数：1種(ふわっとピンク) イミニ免疫薬粧が開発・販売をする、LPS※1化粧品ブランド『imini』は、