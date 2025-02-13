「ばりやわとんこつ」としてTikTokやYouTubeで活躍する新谷あやか（30）が、13日発売の『週刊ヤングジャンプ』11号（集英社）の表紙＆巻頭グラビアに登場。沖縄旅行であふれる彼女感グラビアを披露している。【別カット】車内で大胆ポーズ…圧倒的な美ボディを披露した新谷あやか新谷は、2021年10月にTikTokユニット「ばりやわとんこつ」を結成し、博多弁による恋愛系ショート動画で話題に。前回の『ヤンジャン』登場で大きな