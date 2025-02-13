ファンリードは、2025年2月25日〜2月27日にインテックス大阪で開催される「第11回インターフェックスWeek大阪」に出展し、製薬業界向けAI活用プラットフォーム「STiV(スティーブ)」のデモ体験を実施し、導入企業の活用事例とともに紹介します。 ファンリード「インターフェックスWeek大阪」出展  ファンリードは、2025年2月25日〜2月27日にインテックス大阪で開催される「第11回インターフェックスWeek大阪」に出展