【UEFAチャンピオンズリーグ】モナコ 0−1 ベンフィカ（日本時間2月13日／スタッド・ルイII）【映像】退場劇招いた「不必要すぎる」動き日本代表MF南野拓実が所属するモナコの試合で、まさかの退場が起こった。MFモアタセム・アル・ムスラティが、味方が受けたファウルに対して審判にカードを要求。この行動を異議と取られて、この日2枚目のイエローカードに。ボールに関与していない選手が退場する珍しいシーンとなった。衝撃