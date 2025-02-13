¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ù¥Ã¥»¥ó¥ÈºâÌ³Ä¹´±¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥­¡¼ÂçÅýÎÎ¤È²ñÃÌ¤·¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ËÄó¶¡¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¹ÛÊª»ñ¸»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ù¥Ã¥»¥ó¥ÈºâÌ³Ä¹´±¤Ï12Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×¿·À¯¸¢¤Î³ÕÎ½¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤òË¬Ìä¤·¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥­¡¼ÂçÅýÎÎ¤È²ñÃÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥­¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï²ñÃÌ¸å¤Î¶¦Æ±µ­¼Ô²ñ¸«¤Ç¡ÖÀ¸»ºÅª¤«¤Ä·úÀßÅª¤Ê¶¨µÄ¤À¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ë²Ã¤¨¡¢¹ÛÊª»ñ¸»